По словам президента, этот закон "объединяет нацию, власть, и оппозицию".

Президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня в этот исторический день для меня большая гордость и высокая честь поставить подпись на этом документе", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что данный закон объединил Верховную Раду, а не наоборот, как того многие опасались. По словам Порошенко, этот закон "объединяет нацию, власть, и оппозицию", а против него выступили лишь пророссийские политические силы.

Президент поблагодарил лично спикера парламента Андрея Парубия "за активные усилия", который тот приложил для принятия закона.

"Я надеюсь, что новая власть тоже его поддержит, потому что это ключевая государственническая позиция функционирования украинского государства", - сказал Порошенко.

"Язык - это фундамент, на котором строится нация и государство. Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни один язык нацменьшинств, проживающих в Украине. Я горжусь тем, что удалось без давления или принуждения сделать за последние пять лет так, чтобы это законодательное урегулирование никого не ущемляло", - добавил он.

Напомним, 25 апреля Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", поправки к которому рассматривались с 28 февраля.

В вторник, 14 мая, парламент отклонил четыре постановления, которые блокировали подписание языкового закона, после чего Парубий подписал документ прямо на трибуне Рады.