Рада рассмотрела 489 поправок языкового законопроекта и закрыла заседание

Фракции "Оппозиционный блок" и группа "Возрождение" попросили о перерыве.

Верховная Рада рассмотрела 489 поправок из 2082 к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

После этого Рада закрыла вечернее заседание, о чем объявила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказала она.

По словам Геращенко, решение о досрочном закрытии заседания принято в связи с требованиями фракции "Оппозиционный блок" и группы "Возрождение", которые просили о перерыве.

Геращенко также отметила, что на следующем заседании, 15 марта, парламент не будет рассматривать поправки к законопроекту.

Напомним, на этой пленарной Рада планировала рассмотреть более чем 2 тыс. правок к законопроекту о государственном языке.