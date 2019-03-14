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Рада рассмотрела 489 поправок языкового законопроекта и закрыла заседание

Фракции "Оппозиционный блок" и группа "Возрождение" попросили о перерыве.

Рада рассмотрела 489 поправок языкового законопроекта и закрыла заседание
Ирина Геращенко
Фото: Макс Левин

Верховная Рада рассмотрела 489 поправок из 2082 к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

После этого Рада закрыла вечернее заседание, о чем объявила первый вице-спикер Ирина Геращенко.

"Вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказала она.

По словам Геращенко, решение о досрочном закрытии заседания принято в связи с требованиями фракции "Оппозиционный блок" и группы "Возрождение", которые просили о перерыве.

Геращенко также отметила, что на следующем заседании, 15 марта, парламент не будет рассматривать поправки к законопроекту.

Напомним, на этой пленарной Рада планировала рассмотреть более чем 2 тыс. правок к законопроекту о государственном языке.

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Источник: "Украинские новости"
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