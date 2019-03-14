Следком РФ завел дело на Вятровича

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Его обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

Об этом говорится на сайте Следкома.

В России считают, что Вятрович отрицает факты "принадлежности украинских националистов времен Великой Отечественной войны к войскам СС и их участия в военных преступлениях против мирного населения", которые якобы были установлены Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

"Отрицание установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге фактов и, как следствие, итогов Второй мировой войны, как и героизация нацистских преступников, не могут остаться без должного внимания. Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание", - заявили в Следкоме.

Напомним, что на самом деле ни ОУН, ни УПА, ни созданные при участии Абвера в 1941 году батальоны "Нахтигаль" и "Роланд", ни дивизия войск СС "Галичина" и их члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом, а сами эти структуры не были признаны преступными.

Подробнее об этом читайте в статье "Нюрнберг и дивизия «Галичина»: как Россия искажает историю".

Вятрович возглавляет Украинский институт национальной памяти с марта 2014 года.

В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Он осуждает коммунистический и национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы как преступные на законодательном уровне. Он вводит запрет на публичное отрицание преступного характера этих тоталитарных режимов, запрет публичного использования и пропаганды их символики.

В законе предумотрена обязанность государства расследовать и обнародовать информацию о преступлениях, совершенных представителями этих тоталитарных режимов, чтобы не допустить повторения таких преступлений в будущем, устранить угрозу суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины, а также установить историческую справедливость.