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Введение квот на украиноязычный продукт не привело к оттоку аудитории СМИ, - Сюмар

Телеканалы и радиостанции даже превышают необходимый минимум украинского вещания.

Введение квот на украиноязычный продукт не привело к оттоку аудитории СМИ, - Сюмар
Фото: Макс Левин

Введение квот на количество продуктов на украинском языке на радио и телевидении не вызвало оттока зрителей и слушателей. Об этом журналистам сказала глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар, пишет Цензор.НЕТ.

"Есть каналы, которые имеют политические другие симпатии, но оны успешно ведут эфир на украинском языке. Оттока зрителей не произошло", - отметила она.

По словам Сюмар, при квоте 75% на большинстве каналов продукта больше, на радио при квоте 35% количество украинских песен достигает 42%.

"Это свидетельствует о том, что если развивать и создавать качественный продукт, то украинский язык может быть даже более успешным", - заявила Сюмар.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада рассматривает поправки к законопроекту о государственном языке.

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