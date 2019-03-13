Линчевание НАБУ и «умывание рук» Луценко: в парламенте обсудили коррупцию в «оборонке»

П очти три часа заседала парламентская Временная следственная комиссия (ВСК) по расследованию фактов коррупции и хищениям в «Укроборонпроме» , озвученным в нашумевшем журналистском расследовании Bihus.info. О том, как правоохранители перекладывали вину друг на друга за саботаж расследования, читайте в репортаже LB.ua.

Фото: Макс Левин

В ожидании Генпрокурора

Изначально расширенное заседание ВСК по расследованию фактов хищений в Вооруженных Силах Украины и обороноспособности государства в период с 2004 до 2017 год совместно с двумя комитетами Рады – по вопросам обороны и антикоррупционным, – планировалось на четверг, 14 марта.

Однако резонанс оборонного скандала, выход в понедельник четвёртой серии расследования Bihus.info (в которой были обнародованы факты коррупции в НАБУ, СБУ и Генеральной прокуратуре) заставил депутатов собраться на день раньше.

Сразу после утреннего пленарного заседания в среду в кинозале Рады собрались депутаты двух профильных комитетов, к которым присоединились руководители ГПУ, САП, НАБУ, СБУ, ДБР, «Укроборнопрома» и ВСУ.

Фото: Анна Стешенко

В комментарии LB.ua глава ВСК, нардеп фракции БПП Иван Винник объяснил спешку тем, что получил поручение от спикера Андрея Парубия как можно быстрее собрать внеплановое заседание.

Одним из первых в зале появился нардеп «Народного фронта» и глава оборонного комитета Сергей Пашинский и глава САП Назар Холодницкий. Следом подтянулись директор НАБУ Артём Сытник, глава Госбюро расследований Роман Труба, замглавы «Укроборонпрома» Сергей Омельченко и представители внутренней спецслужбы безопасности этой компании. Прибыл и «виновник торжества» – руководитель программы расследований «Наші гроші» Денис Бигус. Не хватало только генпрокурора Юрия Луценко, которого не стали дожидаться.

Заседание начал Иван Винник, напомнивший всем, что его ВСК не первый год занимается фактами коррупции вокруг армии. Мол, озвученная Денисом Бигусом история «меркнет» на фоне хищений в прежние времена.

«Убытки армии, когда Анатолий Степанович Гриценко в 2006 году был министром обороны, составили более $20 млн. Это в тысячи раз больше, чем цифры, озвученные журналистами по «Оптимаспецдеталь». А Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром, подписывала постановление Кабмина, которым была разрешена продажа боевых самолетов на третьи рынки», – задал политический тон дискуссии представитель БПП Винник.

Фото: Макс Левин

Продолжил глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, член «Народного фронта» Сергей Пашинский. Он признал необходимость борьбы с коррупцией. А дальше всем с большого экрана в зале показали видео заседания ещё в 2016 году, где профильный комитет ещё три года назад поднимал основные темы расследования Bihus.info.

«Мы говорили об этих фактах давно. Поэтому уверен, что из всего этого конфликта мы должны ещё сильнее», – призывал Пашинский.

Наконец, появился Луценко с увесистой кипой документов с разноцветными закладками. С этого момента началось все самое интересное.

Батл НАБУ и САП

Учитывая, что в четвёртой части «сериала» речь шла о переговорах Рогозы-Жукова со «связными» в НАБУ и озвучены суммы ежемесячных откатов за закрытие глаз на производства по «Оптимаспецдеталь», первым слово предоставили директору Бюро Артёму Сытнику.

Явно уставший и в предчувствии жестких вопросов Сытник заметно мялся, говорил тихо и «глотал» окончания.

«В НАБУ есть подразделение, которое занимается делами по обороне. Этот отдел не большой, но работа ведётся... В то же время, что касается некоторых материалов по «Оптимаспецдеталь», то они у нас изначально проходили у нас по делу Харьковского бронетанкового завода. Это производство ещё не закончено, процесс продолжается», – заявил он.

Фото: Макс Левин

Что касается других фактов, обнародованных журналистами, то «об этом НАБУ узнало только из второй и последующих серий расследования Бигуса», – признался директор НАБУ.

Подытожил свой короткий и скомканный спич Сытник тем, что «по факту нескольких серий Бигуса у нас ещё впереди много дел в разработке».

Винник на правах модератора сразу же попытался «смазать» вполне прогнозируемую перепалку недовольных нардепов с Сытником, дав слово следующему выступающему. Это спровоцировало первый и ожидаемый скандал. Внефракционный нардеп Павел Кишкар вступил в жесткий диалог с главой комитета, требуя дать слово нардепам для вопросов к директору НАБУ. Непродолжительный спор на повышенных тонах выиграл Винник. Впрочем, Артему Сытнику это не помогло – в открытую атаку на НАБУ включился глава САП Назар Холодницкий.

Он напомнил всем присутствующим, что НАБУ уже три года располагало полным пакетом документов по хищениям в «оборонке». САП только за последнюю неделю направляло письма в НАБУ с требованием предоставить весь этот пакет. «В ответ получили – «они на стадии сшивания», – жаловался Холодницкий.

Фото: Макс Левин

По его словам, какие-то неловкие подвижки в расследовании дела изначально были, но «в 2016 году следствие серьезно затормозилось... САП направляло письмо на имя замглавы НАБУ Гизо Углавы о необходимости следствия, но дело не сдвигалось с мертвой точки», – сетовал Холодницкий, отставки которого неделю назад публично требовала лично посол США в Украине.

Далее Холодницкий показал пример текста письма, которое хотели получить от НАБУ представители скандальной «Оптимаспецдеталь». К слову, в расследовании Bihus.info также фигурирует диалог Жукова и Рогозы о том, что «завтра будут нагнуты все» и Углава от НАБУ должен выдать именно такое письмо об ошибочности попадания «Оптимы» в список фиктивных фирм под подозрением.

В завершение глава САП заверил: «Готов полностью и целиком сотрудничать со всеми органами... Я не дам спуска этим материалам и констатирую полный провал по этим производствам НАБУ».

Сытник, слушал весь этот спич главы САП, прикрыв рукой рот.

Фото: Анна Стешенко

«Кресты» Луценко

После Холодницкого слово дали первому замглавы Комитета по борьбе с коррупцией, члену «Народного фронта» Юрию Савчуку. Он молниеноносно пошёл в жесткое нападение, заявив, что «по итогам четвёртой серии Бигуса мы видим коррупцию фактически по всех силовых структурах». Тут же он поинтересовался у руководства всех профильных ведомств: а допрашивался ли «главный фигурант», близкий к президенту и уже уволенный замглавы СНБО Олег Гладковский по делу, где с членами «Оптимы» фигурирует его сын Игорь.

В зале повисла тишина и пауза. После которой инициативу перехватил появившийся чуть раньше Юрий Луценко.

Для начала генпрокурор сообщил, что «дело, которое центре политического скандала по «Оптимаспецдеталь» и «Укроборонпрому» – не единичное. В Едином реестре досудебного следствия внесено 480 подобных уголовных правонарушений... Предварительный ущерб государству нанесён в размере 350 млн. грн. Но это предварительно. Это ещё нужно доказать. Военная прокуратура возбудила дела в отношении 120 лиц... И 77 лиц уже осуждены», – отрапотовал генпрокурор.

Фото: Макс Левин

«Поэтому говорить о том, что следствие не ведётся или не доводиться до конца, – неправильно», – убеждал Луценко.

Одновременно он напомнил, что действия ГПУ в делах по хищениям в армии строго ограничены несколькими статьями: уклонение от уплаты налогов, фиктивным предприятиям, незаконному обогащению и ряду сопутствующих статей кодекса. А весь основной массив для производства – это подотчётность НАБУ.

Фактически на сегодня, по словам Юрия Луценко, в громком скандале по факту расследования Bihus.info ведётся два следствия: со стороны ГПУ о неуплате налогов и второе – НАБУ в части возможной коррупции в «Укроборнопроме» при проведении хозяйственной деятельности с «Оптимаспецдеталь».

Далее Луценко подтвердил, что по одному из уголовных производств «была снята информация с терминалов связи», в результате чего было установлено о возможном уклонении от уплаты налогов и хищениям Рогозой, Жуковым и Игорем Гладковским. Он также зачитал вывод экспертизы об аутентичности всех телефонных записей с трёх носителей, которые фигурировали в расследовании Bihus.info. Однако, важно, по информации Луценко, «не вся информация, которая зафиксирована на диске и показанная в расследовании Bihus.info, отвечает действительности». В частности, он несколько раз обратил внимание на то, что в действительности разговоров между действующим главой «Укроборонпрома» Павлом Букиным и Жуковым в этой переписке реально не было (хотя в расследовании Bihus.info Букин фигурирует во всех сериях, – LB.ua).

Луценко утверждал, что по всем «своим» статьям ГПУ не медлила и добилась результатов.

Фото: Макс Левин

«И именно в этот момент, на финальном этапе работы ГПУ и ГФС появляется это расследование журналистов», – в очередной раз повторил он.

Генпрокурор напомнил о вручённых подозрениях Рогозе и Жукову, а также о частичном возвращении в бюджет неуплаченных налогов.

«Мы готовы предоставить всю информацию НАБУ и ДБР, чтобы они продолжали расследование в их компетенции», – заверил Луценко.

В ответ директор НАБУ начал сбивчиво оправдываться: «Мы не знали об этой переписке. Я не знаю, зачем это сегодня озвучивается. Мы с радостью возьмём оригиналы этих записей и начнём производство в нашей компетенции».

«Мы не против расследования, но мы фактически начали его с нуля. Мое предложение – передать нам все материалы, и мы с радостью начнём производство, готовы к совместному сотрудничеству», – продолжал директор НАБУ.

Выслушав Сытника, покрасневший Луценко, перешёл на повышенный и раздражённый тон. В ход пошла патетика и яркие эпитеты.

Фото: Макс Левин

«Я устал отвечать за чужие грехи... Я должен нести только свой крест», – начал генпрокурор, напомнив Сытнику, что НАБУ на самом деле давно располагает всей перепиской Рогозы и зама главы СБУ Москаленко, между Рогозой и внештатным агентом НАБУ Шевченко, которые тоже фигурируют в расследовании Bihus.info.

«Артём Сергеевич, давайте так: каждый будет заниматься своим делом... Допрошены ли все фигуранты преамбулы дел? Директора заводов, Свинарчук? С 2017 года у вас вся эта папка!.. Это ваш крест, а не мой», – увеличивал общий накал дискуссии Луценко.

Дело Трубы и вопросы из зала

Чтобы как-то снизить градус эмоций глава ВСК Иван Винник напомнил присутствующим, что не в компетенции комиссии установление крайних и виновных в спуске расследования на тормоза.

В качестве разрядки выступил глава ГБР Роман Труба, который сухо сообщил, что журналисты Bihus.info уже вызваны на допросы, начата проверка информации обнародованного расследования.

«Мы как никто заинтересованы в объективном расследовании. На данный момент ГБР зарегистрировано одно уголовное дело. Но, слыша всю эту информацию, не исключаю, что будут новые дела», – предупредил Труба.

Следом замглавы СБУ Виталий Маликов отчитался, что в отношении упомянутого в расследовании сотрудника ведомства Москаленко давно открыто дело, поэтому информация Bihus.info – не новая и давно в разработке.

Фото: Макс Левин Замглавы СБУ Виталий Маликов

Далее один за одним последовали выступления народных депутатов, которые наперегонки в зависимости от политического окраса, то отбеливали силовиков, то обвиняли во всех тяжких.

Винник, не выдержав этого шквала, отказался от завершающего слова, поспешно закрыв заседание ВСК. Участники быстро начали расходится.

LB.ua удалось коротко пообщаться с Артемом Сытником. На вопрос о реакции на линчевание и ожидание отставки, он заметил, что «это уже не первая попытка дискредитировать НАБУ». «Боюсь ли я отставки? Знаете, все эти нападки – это результат того, что в этом зале сегодня сидело много фигурантов наших дел. Вот и все. Думаю, это лучшая оценка нашей работы», – заверил он.

Фото: Макс Левин

Глава ВСК Иван Винник и руководитель фракции БПП Артур Герасимов, в свою очередь напомнили LB.ua, что без аудита, процедура которого умышленно затягивается, уволить директора НАБУ просто невозможно. Что же касается работы ВСК, то надеяться о каких-то результатах до выборов, точно не стоит. «У нас по полу в комитете разложены документы. Полок не хватает! Не знаем, как с этим всем разобраться», – признался Винник.

Как, впрочем, не стоит ждать и громких посадок фигурантов журналистских расследований из числа приближенных к президенту. «Хотя публика требует крови и зрелищ, но нет», – заверил LB.ua высокопоставленный силовик.