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Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию

Новый режим тишины на Донбассе продержался 10 часов.

Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к устойчивому перемирию
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик назвал неудовлетворительными результаты перемирия, приуроченного к 8 марта.

Об этом он заявил Минске по итогам заседания ТКГ, передает Интерфакс-Украина.

"Несколько дней назад рабочая группа по безопасности подтвердила приверженность сторон режиму прекращения огня, начиная с 8 марта. К сожалению, на данный момент результаты этого перемирия не удовлетворяют", - сказал Сайдик журналистам.

Вместе с тем он отметил, что в первые дни действия перемирия число нарушений режима прекращения огня сократилось на 61% по сравнению с началом месяца.

В связи с этим спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны предпринять все меры для обеспечения надежного и устойчивого перемирия.

По словам Мартина Сайдика, этот вопрос сегодня был ключевым в подгруппе по безопасности, стороны также уделили большое внимание вопросам разминирования.

Напомним, новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь 8 марта, продержался 10 часов.

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