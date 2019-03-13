Соломенский суд начал подготовительное заседание по делу Савченко-Рубана (обновлено)

Фото: strana.ua

В Соломенском районному суде Киева проходит подготовительное заседание по делу Савченко-Рубана. Дело будет рассматривать судейская коллегия в составе Сергея Агафонова, Ады Педенко и Елены Куровой, пишет "Униан".

Перед началом заседания депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что обвинения против нее и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана беспочвенны.

Адвокат Александр Шадрин подал ходатайство об отводе судей. По его словам, был изменен номер дела, чего быть не может: это вызывает подозрения в предвзятости суда. Все адвокаты поддержали заявление о отводе, кроме Валентина Рыбина, он оставил решение на усмотрение суда. Кроме того, за отвод выступила сама Надежда Савченко.

Фото: strana.ua

Также адвокаты заявили, что имели место вмешательства в работу автоматизированной системы распределения судей. По их словам, председательствовать должна была Ада Педенко, однако это делает Сергей Агафонов.

Обновление. Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов Савченко и принял решение об отводе состава судей. Причиной этого стало изменение уникального номера судебного производства: в суд Славянска дело шло под одним номером, в а Соломенский райсуд попало уже с другим.

Напомним, Владимира Рубана 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, Надежду Савченко парламент лишил неприкосновенности и дал согласие на привлечение ее к ответственности. С 23 марта Савченко находится под стражей.

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.