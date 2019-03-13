Луценко: Россия перекрыла контрабандные схемы ввоза запчастей для ОПК

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что после выхода журналистского расследования Bihus.info ФСБ России перекрыла все контрабандные схемы ввоза деталей для оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом он сказал на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады в среду.

"ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере известные нам, схемы перевозок", - сообщил Луценко собравшимся.

По его словам, это создает проблемы, потому что замены контрабандным деталям зачастую нет. По его словам, даже Советскому Союзу требовались "десятки лет" на то, чтобы наладить производство этих элементов и узлов.

"Для тех, кто надевает камуфляж и кричит о необходимости уничтожить страшные схемы контрабанды завоза из России узлов и деталей скажу: новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны в том числе благодаря тому, что оборонпром закупил по похожей схеме часть необходимых изделий", - сказал генпрокурор Луценко.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

После выхода расследования генпрокурор Юрий Луценко назвал приемлемой контрабанду из РФ запчастей для военной техники, а следствие в ГПУ свелось к уклонению от уплаты налогов "Оптимумспецдеталью".