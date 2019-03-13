Украинский консул в России сможет навестить военнопленных моряков 13-15 марта

С ноября Россия так и не предоставила достоверной информации о здоровье украинцев.

Консул Украины 13-15 марта посетит военнопленных украинских моряков в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сгеодня сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"На днях мы получили разрешение руководства СИЗО "Лефортово" на посещение сегодня, завтра и послезавтра консулом Украины украинских военнопленных", - сказала Зеленко.

По состоянию на 13 марта украинская сторона не имеет официальной информации о реальном состоянии здоровья моряков.

Напомним, ранее адвокат Николай Полозов, который возглавляет группу защитников военнопленных украинских моряков, проинформировал, что по состоянию на 12 марта амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 14 военнопленных украинских моряков.