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Первоапрельская юморина-2019. Специальный гость - Михеил Саакашвили

«Рейс «Варшава - Киев». Дата – 1 апреля 2019 г., время приземления - 14-05. ФИО пассажира – Михеил Николозович Саакашвили».

Фото: Сергей Нужненко

Это анонс собственного прибытия, озвученный Саакашвили заблаговременно, на прошлой неделе. От выдворенного в прошлом году и лишённого права на въезд в Украину человека без гражданства звучит как первоапрельская шутка.

Хотя сам бывший президент Грузии уверяет, что настроен очень серьёзно. И качестве подтверждения серьёзности своих намерений прибыть сразу после голосования 31 марта на президентских выборах показал электронный билет на рейс в Киев 1 апреля. «Я этот билет взял, потому что уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ не пускать меня в Украину, а также много других преступных приказов», - рассказал Саакашвили.

В ответ на это предсказание бывшего президента Грузии пограничники тут же заявили, что пропускать Саакашвили в Украину не собираются - ни сейчас, ни 1 апреля. «Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года», - сказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Но очевидно, что Саакашвили рассчитывает на то, что ситуация первой половины марта и 1 апреля будут разительно отличаться. Примерно так, как отличались ситуации 16 января 2014 года (когда Верховная Рада принимала «диктаторские законы» против Евромайдана) и 22 февраля того же года, когда Янукович сбежал из «Межигорья», его властная вертикаль рассыпалась и власть перешла в руки лидеров Евромайдана.

Другими словами, расчёт грузинского экс-президента – на широкомасштабные протестные акции сразу после окончания голосования 31 марта, в ходе которых начнётся полный хаос. И многоопытному в организации и направлении в нужную сторону протестных акций Саакашвили удастся повторить свой трюк сентября-2017 с прорывом украинской границы.

«Попытка избавиться меня как украинского политика обречена. Я был и остаюсь украинским политиком, конечно, оставаясь грузином, но я буду восстанавливать свое украинское гражданство», пригрозил он своим недоброжелателям в Киеве ещё 12 февраля, на пресс-конференции по случаю годовщины своего выдворения из Украины в Польшу.

Грузинский кейс экс-президента

В очередной раз Саакашвили выдерживает курс на диверсификацию своих шансов на политическое возрождение. К слову, само интервью с обещанием вернуться в Украину 1 апреля он давал со встречи с грузинской диаспоры в США, на которой в очередной раз обсуждалась конкретика прорыва Саакашвили совсем другой границы. Грузинской. Со стороны Турции.

До этого детали этого плана обговаривались 11 февраля в бельгийском Льеже. А ещё до этого - в американской Филадельфии.

Название для своего проекта Саакашвили выбрал откровенное - «Вместе домой». И в Льеже он представил план действий по реализации идеи своего возвращения в Грузию в компании своих сторонников-эмигрантов.

Саакашвили заверил, что его возвращение в Грузию будет мирным. А нынешнее правительство так же мирно уйдет на покой.

У бывшего президента Грузии есть два плана действий на родине. Первый – если его задержат в Грузии, он планирует провозгласить себя политическим заключенным. Что будет очень выгодным для него плацдармом для атак на официальный Тбилиси. Второй вариант – если на границе не задержат, то продвигаться к Тбилиси. И там устроить римейк «Революции роз» с массовыми митингами, маршами и протестами. Это именно его стихия. В ней он чувствует себя как рыба в воде – что в грузинской Куре, что в украинском Днепре.

В Тбилиси один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Ираклий Сесиашвили лаконично напомнил, что Саакашвили может вернуться в Грузию. Где при возвращении его немедленно ждет арест и суд. И, вероятно, лишение свободы на несколько лет за преступления, совершенные в период президентства – участие в коррупции, бюджетная растрата, превышение полномочий.

Что же касается киевского направления активности Саакашвили, то в принципе он ничем не рискует. Разве что стоимостью первоапрельского билета на рейс Варшава – Киев. Которым может не воспользоваться, если к полудню 1 апреля увидит, что события развиваются не по благоприятному для него сценарию.

Равно как и 22 апреля. Потому что в случае прихода в апреле на президентский пост другого кандидата вместо Порошенко вряд ли кто-то захочет повторить со своим участием римейк сериала-трагикомедии «Как крепко дружили и как насмерть поссорились Пётр Алексеевич с Михеилом Николозовичем».

Потому что, как показывает вся практика активности Саакашвили в Украине, его - пусть с огромным трудом - но всё-таки можно отодвинуть от украинской политики, физически выдавив за пределы страны. Но держать его неуёмную энергию и напор под контролем - нет. Доказано всем украинским политикумом в 2015-2018 годах.

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
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