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Почему украинцы потеплели к россиянам

С сентября 2018-го доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48 до 57%. Россиян с позитивным восприятием Украины тоже стало больше, но их пока лишь треть.

Эти факты были установлены в результате социологических опросов, которые в феврале провели синхронно Киевский международный институт социологии в Украине и «Левада-Центр» в России.

Фото: EPA/UPG

Собственно, на протяжении всего периода этих совместных исследований (КМИС и «Левада-центр» проводят их с 2008 года) украинцы относились лучше к россиянам, нежели соседи к нам. В разные периоды украино-российских отношений цифры позитивного/негативного отношения народов двух стран друг к другу менялись. Иногда – очень сильно. Например, перед российско-грузинской войной и полгода после неё на фоне антигрузинской истерии в РФ упало вдвое и число россиян, положительно относящихся к ещё одной стране победившей «цветной революции»- Украине.

Наибольшее падение позитивного и соответственно рост негативного отношения к россиянам у украинцев наблюдался после аннексии Крыма и развязывания Россией войны на Донбассе. Тогда число украинцев, положительно относящихся к россиянам снизилось втрое - с 90% до 30%. После окончания активных боевых действий отношения украинцев и россиян вновь несколько улучшились. Хотя с тех пор и близко не приближалось к довоенным показателям.

Эти закономерности были проанализированы в 2015-ом году на организованном Институтом «Диалог» круглом столе «Полтора года после начала Евромайдана: динамика отношения украинцев и россиян друг к другу» с участием генерального директора КМИС Владимира Паниотто и социологов российского «Левада-центр».

Социологи тогда констатировали, что отношение украинцев к россиянам за полтора года после начала Евромайдана ухудшилось более чем в два раза, положительное отношение украинцев к России упало с 88 до 34%.

Причем такая динамика была зафиксирована во всех регионах Украины. Больше всего разочаровавшихся было на Западе - с 75% до 15%. Даже на всегда лояльном к России Востоке отношение к россиянам ухудшилось, число симпатизирующих РФ упало – с 96 до 55 процентов.

По свежим, февральским этого года, данным КМИС в Украине хорошо или очень хорошо относятся к России 57% украинцев, плохо или очень плохо - 27%.

Гораздо лучше, чем к стране в целом, украинцы относятся к россиянам (гражданам России). 77% опрошенных сообщили, что к народу соседней страны относятся положительно.

Эти цифры выразительно контрастируют с отношением украинцев к руководству РФ. В целом по стране положительно к нему относятся 13%. Да и то этот относительно высокий показатель симпатий обеспечивают в первую очередь жители Донбасса и восточных регионов Украины. Поскольку на Западе страны лишь 4% сообщили, что «хорошо» или «очень хорошо» относятся к руководству России. И это при том, что к россиянам «хорошо» или «очень хорошо» относятся 71% «западенцев». (Не выгодная картинка для российского агитпропа получается, потому в РФ её и не покажут).

В Центре и на Юге страны показатель положительного отношения к российскому руководству составил 11% и 14% соответственно. Зато на Востоке – уже 34%, то есть каждый третий (!) И в результате вышли те самые 13%.

При этом россияне не платят украинцам той же монетой. И продолжают относиться к украинцам хуже, чем наши соотечественники к ним. В феврале в России хорошо или очень хорошо относилось к Украине 34% населения, плохо или очень плохо 55%. 57% положительно настроенных к России украинцев и 34% хорошо относящихся к нам россиян – разница больше, чем в полтора раза.

Правда, в не восприятии украинского руководства россияне настроены так же негативно, как украинцы – к российскому. Даже почти в два раза более непримиримо – лишь 7% положительно относится к официальному Киеву.

Причин потепления отношения украинцев к россиянам и России может быть несколько. Во-первых, на выборах активную пропаганду скорейшего примирения с Россией ведут кандидаты-наследники электората «Партии регионов» и их СМИ. Соответственно, избиратели на Востоке, а также – в меньшей степени - на Юге и в центре начинают более позитивно относиться к России и россиянам.

Во-вторых, жители всех регионов, включая Восток, достаточно чётко разграничивают отношение к РФ и россиянам и отношение к руководству России. И потому сочетают, не смешивая, положительное отношение к первым и негативное – ко второму.

В-третьих, тренд на улучшение отношения к соседней стране и её жителям является достаточно устойчивым. Постоянный рост числа положительно относящихся к ним украинцев фиксируется социологами КМИС с конца 2017 года.

В России рост числа положительно относящихся к Украине тоже фиксируется продолжительное время – год. Связано это явление с тем, что после выборов Путина в прошлом году президентом на очередной срок в пропаганде СМИ понизился градус антиукраинской истерии. А, кроме того, с весны прошлого года впервые с 2014-го года события внутрироссийской жизни вернулись на первый план внимания россиян. Одна пенсионная реформа, запущенная сразу после избрания Путина, чего стоит...

«Украинское общество сложнее устроено, потому и отношение сложнее. Украинцы не принимают агрессию в отношении своей страны и Владимира Путина. Для улучшения отношения россиян должна прекратиться антиукраинская пропаганда, - говорит руководитель «Левада-центр» Лев Гудков. - У стран сохраняется память об общем прошлом, а такое отношение к Украине было все-таки создано искусственно».

Андрей Миселюк Андрей Миселюк , Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
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