Балтійська СВО Москви

З’явилися нові тривожні деталі участі росіян у пошкодженні китайським вантажним судном Yi Peng 3 декількох важливих телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі. А також обстрілу там російським військовим кораблем «Меркурій» німецького гелікоптера.

Фото: EPA/UPG

Обидва інциденти відбулись у другій половині цього листопада. Й деякі окремі деталі, які стосувались них, були відомі раніше.

Зокрема, було відомо, що у рейс, в ході якого й були пошкоджені кабелі у Балтійському морі Yi Peng 3 відправилося з російського порту Усть-Луга на Балтиці. Повідомлялось, що капітан цього судна - росіянин. Також було відомо, що операція зайняла багато годин - для пошкодження кабелів Yi Peng 3 навмисно тягнув якір 100 миль.

У результаті 17 листопада був розірваний кабель у 218 кілометрів, що забезпечує інтернет-зʼєднання між Литвою та шведським островом Готланд. А 18 листопада припинив роботу волоконно-оптичний кабель зв'язку, який з’єднує Гельсінкі з німецьким містом Росток.

Потім на початку грудня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на полях зустрічі НАТО у Брюсселі коротко повідомила, що у Балтійському морі екіпаж російського корабля випустив сигнальні боєприпаси по гелікоптеру Військово-повітряних сил Німеччини. Вона уточнила, що німецькі сили проводили розвідувальну операцію. Але при подробиць інциденту Бербок не навела.

І ось американська Wall Street Journal (WSJ), завдяки інформації від джерел, які беруть участь у розслідуванні, склала всі ці розрізненні пазли в одне ціле. Й картина з цих пазлів вийшла дуже тривожна.

А саме: китайське судно Yi Peng 3, офіційно все ще лише підозрюване в пошкодженні телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, отримувало вказівки від російської розвідки. Саме ця розвідка дала капітану судна інструкції пошкодити кабелі за допомогою якоря. Кремль, звичайно, офіційно заперечує свою причетність, а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков раніше назвав ці звинувачення абсурдними.

Проте це не єдиний момент, який заслуговує на увагу і побоювання.

Ракетний корвет «Меркурій», один із найсучасніших російських військово-морських кораблів, супроводжував нафтовий танкер у Балтійському морі, коли до нього підійшов німецький військовий фрегат F223.

Фрегат спрямував свій вертоліт Sea Lynx, оснащений потужним обладнанням для спостереження, щоб оцінити ситуацію після того, як низка інцидентів у цьому районі змусила сили безпеки напружитися.

У відповідь російський корвет випустив по німецькому повітряному судну сигнальні ракети, змусивши пілота повернути назад. Ніхто не постраждав. А гелікоптер, призначений для пошуку і знищення підводних човнів, не зазнав пошкоджень, повідомила німецька влада.

Цей інцидент 26 листопада, подробиці якого раніше не повідомлялися, став частиною все більш загострюваного протистояння між Росією та країнами НАТО на Балтиці. Протистояння, небаченого з часів розпалу холодної війни.

Причому російська загроза від цих так званих гібридних атак, які не досягають порога прямого військового зіткнення, але загрожують життю людей і найважливішим об'єктам інфраструктури, стає настільки високою, що одна з постраждалих країн може розглянути можливість задіяння положення про колективну оборону НАТО. Про це сказав глава служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль в рідкісному публічному попередженні минулого місяця.

Можна також згадати радісні коментарі лідерів країн альянсу про те, що після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції Балтійське море стало «озером НАТО». Однак Росія відтоді значно збільшила свою військову присутність у регіоні, посиливши агресивну позицію щодо сусідів, небачену з часів холодної війни, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

І додав, що після інциденту з обстрілом росіянами гелікоптера Sea Lynx ВМС Німеччини та інших союзників зі свого боку тепер збільшать свою присутність на Балтиці.

Що сприятиме зростанню вірогідності подальших зіткнень у цих водах.