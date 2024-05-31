Зеленський попередив про підготовку Росією провокацій проти країн Балтії

Росія готує провокації проти країн Балтії, сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції. Деталей він не навів.
За його словами, Росія намагається розширити війну та зірвати Глобальний саміт миру. Зупинити це можна лише спільними діями.
"Також очевидно, що Росія готує провокації в балтійському регіоні проти кордонів", – сказав він.
Зеленський підкреслив, що зупинити божевілля Москви потрібно настільки швидко, наскільки можливо.
- Нещодавно міністерство оборони країни-агресора підготувала документ, яким Росія мала оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
- Потім цей документ зник.