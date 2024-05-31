"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
ГоловнаСвіт

Зеленський попередив про підготовку Росією провокацій проти країн Балтії

Він наголосив, що зупинити московське божевілля треба якомога швидше. 

Зеленський попередив про підготовку Росією провокацій проти країн Балтії
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Швеції Крістерссон
Фото: скріншот

Росія готує провокації проти країн Балтії, сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції. Деталей він не навів.

За його словами, Росія намагається розширити війну та зірвати Глобальний саміт миру. Зупинити це можна лише спільними діями.

"Також очевидно, що Росія готує провокації в балтійському регіоні проти кордонів", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що зупинити божевілля Москви потрібно настільки швидко, наскільки можливо. 

  • Нещодавно міністерство оборони країни-агресора підготувала документ, яким Росія мала оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
  • Потім цей документ зник. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies