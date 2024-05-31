Зеленський попередив про підготовку Росією провокацій проти країн Балтії

Він наголосив, що зупинити московське божевілля треба якомога швидше.

Росія готує провокації проти країн Балтії, сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції. Деталей він не навів.

За його словами, Росія намагається розширити війну та зірвати Глобальний саміт миру. Зупинити це можна лише спільними діями.

"Також очевидно, що Росія готує провокації в балтійському регіоні проти кордонів", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що зупинити божевілля Москви потрібно настільки швидко, наскільки можливо.