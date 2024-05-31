Вибори в Південній Африці: партія Мандели вперше втратила більшість

Африканський Національний Конгрес виграє голосування за попередніми підрахунками, але має менше 50%.

У Південно-Африканській Республіці відомі попередні результати парламентських виборів. Як і очікувалося після отримання перших даних з дільниць, керівна партія Африканський Національний Конгрес здобуває перемогу, але вперше за 30 років втрачає монобільшість.

За інформацією BBC, політсила, яка під проводом Нельсона Мандели поклала край режиму апертеїду у 1994 році, отримала 43% голосів, на другому місці опинився Демократичний альянс, в якого 25%.

Результати волевиявлення означатимуть для президента ПАР Сиріла Рамафоси загрозу відставки: партія, ймовірно, не пробачить йому втрату більшості, а інші політичні сили вимагатимуть усунути главу держави в обмін на участь у коаліційних перемовинах. У республіці немає прямих загальнонаціональних президентських виборів: цим питанням опікується парламент.