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Вибори в Південній Африці: партія Мандели вперше втратила більшість

Африканський Національний Конгрес виграє голосування за попередніми підрахунками, але має менше 50%.

Вибори в Південній Африці: партія Мандели вперше втратила більшість
Президент Сиріл Рамафоса на тлі фото Нельсона Мандели
Фото: EPA/UPG

У Південно-Африканській Республіці відомі попередні результати парламентських виборів. Як і очікувалося після отримання перших даних з дільниць, керівна партія Африканський Національний Конгрес здобуває перемогу, але вперше за 30 років втрачає монобільшість.

За інформацією BBC, політсила, яка під проводом Нельсона Мандели поклала край режиму апертеїду у 1994 році, отримала 43% голосів, на другому місці опинився Демократичний альянс, в якого 25%.

Результати волевиявлення означатимуть для президента ПАР Сиріла Рамафоси загрозу відставки: партія, ймовірно, не пробачить йому втрату більшості, а інші політичні сили вимагатимуть усунути главу держави в обмін на участь у коаліційних перемовинах. У республіці немає прямих загальнонаціональних президентських виборів: цим питанням опікується парламент.

 

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