У Мексиці застрелили кандидата на пост мера

Це сталося під час завершення його передвиборчої кампанії.

У Мексиці вбили кандидата на пост мера міста Коюка де Бенітес Хосе Альфредо Кабреру Баррієнтоса, повідомляє видання Animal Politico.

Трагедія сталася під час того, як він мав почати завершальний мітинг у своїй передвиборчій кампанії. Коли він піднімався на сцену, нападник вистрелив йому в потилицю декілька разів. Це сталося попри те, що політика охороняли співробітники Нацгвардії.

Згодом прокуратура повідомила, що гвардійці вбили нападника. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу.

У 2023 році на Баррієнтоса уже був скоєний замах, тому після інциденту він залучив на захід Нацгвардію.

Це вже 32-ий убитий кандидат за 2023-2024 роки і друге вбивство у регіоні - 17 травня тут застрелили іншого політика та його дружину.