У Мексиці застрелили кандидата на пост мера

У Мексиці вбили кандидата на пост мера міста Коюка де Бенітес Хосе Альфредо Кабреру Баррієнтоса, повідомляє видання Animal Politico.
Трагедія сталася під час того, як він мав почати завершальний мітинг у своїй передвиборчій кампанії. Коли він піднімався на сцену, нападник вистрелив йому в потилицю декілька разів. Це сталося попри те, що політика охороняли співробітники Нацгвардії.
Згодом прокуратура повідомила, що гвардійці вбили нападника. Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу.
У 2023 році на Баррієнтоса уже був скоєний замах, тому після інциденту він залучив на захід Нацгвардію.
Це вже 32-ий убитий кандидат за 2023-2024 роки і друге вбивство у регіоні - 17 травня тут застрелили іншого політика та його дружину.