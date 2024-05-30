Комітет з міграції ПАРЄ закликав країни Європи продовжити захист українським біженцям

Зокрема, йдеться про право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання.

Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи закликала країни Європи продовжити термін раніше наданого тимчасового захисту для українських біженців, або знайти нові шляхи для законного перебування українців на територіях цих держав.

Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

"Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав", – зазначено у документі, що стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.

Зокрема, комісія просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, "право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання".

Раніше ухвалений проєкт резолюції містить також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги "з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей".