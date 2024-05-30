Комітет з міграції ПАРЄ закликав країни Європи продовжити захист українським біженцям

Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи закликала країни Європи продовжити термін раніше наданого тимчасового захисту для українських біженців, або знайти нові шляхи для законного перебування українців на територіях цих держав.
Про це йдеться на сайті ПАРЄ.
"Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав", – зазначено у документі, що стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.
Зокрема, комісія просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, "право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання".
Раніше ухвалений проєкт резолюції містить також низку заходів для допомоги внутрішньо переміщеним особам, включаючи швидке надання гуманітарної допомоги "з особливим акцентом на потреби внутрішньо переміщених дітей та їхніх сімей".
- 29 травня Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат українцям, які повертатимуться додому. Українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.
- Тим часом у ООН повідомляють, що гуманітарна допомога Україні скорочується, тоді як потреби країни зростають уже понад два роки.
- За статистикою, 4,3 мільйона громадян, що залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців з України, були Німеччина, Польща і Чехія.