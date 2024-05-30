Президент Естонії підписав закон про конфіскацію російських активів

Конфіскація стосуватиметься тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни.

Сьогодні, 30 травня, президент Естонії Алар Каріс оголосив про підписання ухваленого в середині травня парламентом закону про конфіскацію російських активів. Документ дозволяє використовувати активи російських громадян і компаній, заморожені санкціями, для компенсації збитків, завданих Україні війною.

Про це пише ERR.

"Відповідно до закону, може бути відчужене лише майно тих осіб, "причетність яких до вчинення чи сприяння протиправному діянню встановлено та достатньо доведено", – пояснив президент.

Він додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити таким чином, що конфіскація майна стосуватиметься тих, хто брав активну участь у вчиненні військової агресії чи порушення правил ведення війни.

"Ми повинні знайти ефективні способи забезпечити право жертв агресії отримати компенсацію від тих, хто завдав шкоди", – сказав Каріс.