Президент Естонії підписав закон про конфіскацію російських активів

Сьогодні, 30 травня, президент Естонії Алар Каріс оголосив про підписання ухваленого в середині травня парламентом закону про конфіскацію російських активів. Документ дозволяє використовувати активи російських громадян і компаній, заморожені санкціями, для компенсації збитків, завданих Україні війною.
Про це пише ERR.
"Відповідно до закону, може бути відчужене лише майно тих осіб, "причетність яких до вчинення чи сприяння протиправному діянню встановлено та достатньо доведено", – пояснив президент.
Він додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити таким чином, що конфіскація майна стосуватиметься тих, хто брав активну участь у вчиненні військової агресії чи порушення правил ведення війни.
"Ми повинні знайти ефективні способи забезпечити право жертв агресії отримати компенсацію від тих, хто завдав шкоди", – сказав Каріс.
- Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.
- У Євросоюзі схвалили передачу Україні прибутків від заморожених активів Росії. Про це 21 травня повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.Уже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро. 90% цієї суми передбачені на потреби армії.
- Нещодавно Зеленський заявив, що Україна у 2024 році може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро прибутків від заморожених активів Російської Федерації.
- У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
- Загалом Вашингтон вважає, що російські кошти треба спрямувати на відновлення України та купівлю для неї озброєння.
- План США полягає в тому, аби "мобілізувати", а не арештувати чи конфіскувати російські гроші. Ці мобілізовані кошти хочуть надати Україні як позику, відсотки за якою сплачуватимуть із річного прибутку від заморожених активів Росії. А от арешт активів центрального банку Росії та передача їх як "аванс" до репарацій наразі фактично виключений.
- США та Велика Британія вважають, що замість надання відносно невеликих сум прибутку від активів було б краще, якби Україні передали кредит або облігації на суму близько 30 мільярдів євро з відсотками, сплаченими з прибутку.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.