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Міністри закордонних справ НАТО обговорять сьогодні пакет підтримки Україні і удари углиб РФ

Зустріч міністрів триватиме два дні у Празі.

Міністри закордонних справ НАТО обговорять сьогодні пакет підтримки Україні і удари углиб РФ
Фото: nato.int

Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться сьогодні у Празі через все частіші заклики до провідних союзників скасувати обмеження, які перешкоджають Києву використовувати західну зброю для ударів усередині Росії, пише The Guardian.

Дводенна зустріч у столиці Чехії має зосередитися на зусиллях із вироблення пакету підтримки для України на саміті НАТО у Вашингтоні в липні.

“Але бурхливі дебати щодо того, чи дозволити Києву використовувати зброю, надіслану західними прихильниками, для ударів усередині Росії, ризикують затьмарити зустріч”, ‒ зазначає видання.

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Україна намагається переконати союзників дозволити їй бити західною зброєю по військових цілях на території Росії, а не лише на окупованій території. Це важливо для того, щоб не давати окупантам зосереджуватися на кордоні для нового наступу. 

США та Німеччина досі відмовлялися дозволити Києву завдати ударів через кордон, побоюючись, що це може наблизити їх до прямого конфлікту з Москвою. Водночас колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг вважає, що удари Росії по цивільних об’єктах, зокрема по "Епіцентру" у Харкові, підштовхують Штати "до зниження стандартів" застосування американської зброї проти конкретних військових цілей на території РФ.

  • Напередодні засідання, яке розпочнеться у полудні, глава альянсу Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що членам-членам настав час переглянути ці обмеження, оскільки вони перешкоджають здатності Києва захищати себе.
  • Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок заявив, що Україні слід дозволити “нейтралізувати” бази в Росії, які використовуються для нанесення ударів.
  • Водночас італійський міністр закордонних справ Антоні Таяні заявив, що його країна ніколи не надішле свої війська до України. Також Рим не постачатиме озброєння для використання поза українською територією.
  • Російський президент Володимир Путін раніше попереджав про “серйозні наслідки”, якщо західні країни дадуть схвалення Україні.
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