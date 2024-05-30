МЗС країни: Італія ніколи не надішле Україні зброю для використання поза її межами

Італійський міністр закордонних справ Антоні Таяні заявив, що його країна ніколи не надішле свої війська до України. Такі слова міністра в ефірі RAI наводить The Guardian.
Також Італія не постачатиме озброєння для використання поза українською територією. Раніше про несхвалення ударів поставленою Італією зброєю говорили й інші урядовці.
"Все озброєння, яке покидає Італію, може бути використаним у межах України", – сказав він.
- Україна намагається переконати союзників дозволити їй бити західною зброєю по військових цілях на території Росії, а не лише на окупованій території. Це важливо для того, щоб не давати окупантам зосереджуватися на кордоні для нового наступу.
- Однак поки що не всі країни НАТО на це згодні. США декілька разів виступали проти цього.
- Але є й ті, хто не хоче обмежувати ударів по військових цілях у Росії. Це Польща та ще низка країн.
- Італія постачає Україні, зокрема, засоби ППО та ракети Storm Shadow.