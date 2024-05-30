МЗС країни: Італія ніколи не надішле Україні зброю для використання поза її межами

Країна також проти відправки її військових.

Італійський міністр закордонних справ Антоні Таяні заявив, що його країна ніколи не надішле свої війська до України. Такі слова міністра в ефірі RAI наводить The Guardian.

Також Італія не постачатиме озброєння для використання поза українською територією. Раніше про несхвалення ударів поставленою Італією зброєю говорили й інші урядовці.

"Все озброєння, яке покидає Італію, може бути використаним у межах України", – сказав він.