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МЗС країни: Італія ніколи не надішле Україні зброю для використання поза її межами

Країна також проти відправки її військових. 

МЗС країни: Італія ніколи не надішле Україні зброю для використання поза її межами
Фото: Органи влади Одеси

Італійський міністр закордонних справ Антоні Таяні заявив, що його країна ніколи не надішле свої війська до України. Такі слова міністра в ефірі RAI наводить The Guardian.

Також Італія не постачатиме озброєння для використання поза українською територією. Раніше про несхвалення ударів поставленою Італією зброєю говорили й інші урядовці.

"Все озброєння, яке покидає Італію, може бути використаним у межах України", – сказав він.

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