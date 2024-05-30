Планові відключення електропостачання можливі до кінця літа

Ситуація в енергосистемі України покращилася завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС. Однак стан енергетики залишається стабільно важким.
Після нещодавніх атак Росії було пошкоджено 8 гігават маневрової потужності, переважно теплових електростанцій. Про це в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомив у ефірі телемараофну.
"Основний тягар на собі сьогодні несуть атомні електростанції", – сказав він.
З чотирьох українських атомних електростанцій одна не працює на об'єднану енергосистему – ЗАЕС. У трьох інших потрібно перезалити паливо, тож їх вимикатимуть.
"Тому планові вимкнення можливі до кінця літа", – попередив Мартинюк.
Піки навантаження покривають за рахунок аварійної допомогти та імпорту електроенергії. Україна електроенергію нікуди зараз не експортує – фейки про експорт поширює Росія, сказав в.о. гендиректора "Українських розподільчих мереж".
Україна наразі імпортує з країн-сусідів до 1,7 гігават. Тривають перемовини щодо збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів на 20%.
- З кінця зими Росія відновила масовані атаки на енергетику України. З 14 травня довелося повернути обмеження електропостачання для населення, а бізнес почати вимикати ще раніше.
- 27 травня в роботу провернули один із енергоблоків АЕС, завдяки чому вдалося відмовитися від обмежень.
- На тлі російських ударів почали обговорювати підвищення тарифу на електроенергію.
- 14 травня голова Державної інспекції енергонагляду України Руслан Слободян сказав, що остаточно рішення про здорожчання електроенергії для побутових споживачів ще не ухвалили. Точних розрахунків щодо підвищення тарифів поки немає. Очільник Держенергонагляду додав, що торішнє підвищення тарифу на електроенергію дозволило підготуватися до осені та зими і відновити три гігавати енергогенеруючих потужностей. Зараз Україні треба відновити вже вісім гігават – після нових російських ударів.
- У Міненерго потім додали, що новий тариф на електроенергію повинні зробити посильним. За словами заступника міністра Колісника, окрім підняття тарифу, уряд працює над залученням міжнародних партнерів до ремонтних робіт.
- За даними РБК-Україна, вже 30 травня уряд підвищить тариф. На 80% здорожчає електроенергія для тих, хто використовує понад 100 кВт. Для споживачів менше цієї позначки з 1 червня тариф залишиться колишнім – 2,64 грн/кВт-год. А от для тих, хто перевищить, вартість становитиме 4,8 грн/кВт-год.
- Торік з 1 червня тариф на світло зріс з 1,68 грн за кВт-год до 2,64 гривень. Ця вартість діятиме принаймні до 31 травня.