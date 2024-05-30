Планові відключення електропостачання можливі до кінця літа

Нестача потужності може виникати на період робіт на АЕС.

Ситуація в енергосистемі України покращилася завдяки виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС. Однак стан енергетики залишається стабільно важким.

Після нещодавніх атак Росії було пошкоджено 8 гігават маневрової потужності, переважно теплових електростанцій. Про це в.о. генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомив у ефірі телемараофну.

"Основний тягар на собі сьогодні несуть атомні електростанції", – сказав він.

З чотирьох українських атомних електростанцій одна не працює на об'єднану енергосистему – ЗАЕС. У трьох інших потрібно перезалити паливо, тож їх вимикатимуть.

"Тому планові вимкнення можливі до кінця літа", – попередив Мартинюк.

Піки навантаження покривають за рахунок аварійної допомогти та імпорту електроенергії. Україна електроенергію нікуди зараз не експортує – фейки про експорт поширює Росія, сказав в.о. гендиректора "Українських розподільчих мереж".

Україна наразі імпортує з країн-сусідів до 1,7 гігават. Тривають перемовини щодо збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів на 20%.