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Уночі над Дніпропетровщиною збили сім ворожих "шахедів"

Пошкоджено приватний будинок та лінію електропередачі.

Уночі над Дніпропетровщиною збили сім ворожих "шахедів"
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ (ілюстративне фото)
Фото: Макс Требухов

У ніч проти 30 травня протиповітряна оборона збила сім ударних дронів-камікадзе "Шахед" у чотирьох районах Дніпропетровської області - Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському та Дніпровському.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені приватний будинок та лінія електропередачі.

Крім того, ввечері 29 травня ворог обстріляв із артилерії Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі.

"Б'є по району і з самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", - додав Лисак. 

  • Уночі 30 травня роіяни завдали чергового комбінованого удару. Спочатку запустили "шахеди", а потім - ракети. Харківщину також атакували вісьмома зенітними керованими ракетами С-300/С-400. Також ворог випустив по Україні 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136". Сили ППО збили сім крилатих ракет та всі 32 безпілотники.
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