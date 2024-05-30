Уночі над Дніпропетровщиною збили сім ворожих "шахедів"

У ніч проти 30 травня протиповітряна оборона збила сім ударних дронів-камікадзе "Шахед" у чотирьох районах Дніпропетровської області - Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському та Дніпровському.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Дніпровському районі через падіння уламків пошкоджені приватний будинок та лінія електропередачі.

Крім того, ввечері 29 травня ворог обстріляв із артилерії Червоногригорівську громаду в Нікопольському районі.

"Б'є по району і з самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали", - додав Лисак.