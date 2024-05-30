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Шестеро людей поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області

Росія пошкодили житлові будинки. 

Шестеро людей поранені внаслідок ударів Росії по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських ударів по Херсонської області минулої доби поранені шестеро людей.

Ворог обстріляв Антонівку, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерку, Олександрівку, Новодмитрівку, Берислав, Львове, Михайлівку, Зміївку, Качкарівку, Нововоронцовку, Червоний Маяк та Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватних будинки. Були побиті гаражне приміщення та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, вночі під час атаки безпілотниками сили ППО збили в області один Shahed.

  • На Придніпровському напрямку на лівобережжі річки Дніпро в Херсонській області російські окупанти не полишають спроб витіснити захисників. 
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