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У Техасі відкрили завод, який вироблятиме снаряди для України

Потужність складає 30 тисяч 155-міліметрових боєприпасів на місяць.

У Техасі відкрили завод, який вироблятиме снаряди для України
Фото: EPA/UPG

Видання New York Times стверджує, що Пентагон відкрив у штаті Техас перший після початку повномасштабного вторгнення Росії до України завод з виробництва боєприпасів, який буде забезпечувати, серед іншого, потреби ЗСУ.

Підприємство вдалося побудувати менш ніж за рік за сприяння турецьких партнерів. Його потужність складатиме 30 тисяч артилерійських снарядів 155-міліметрового калібру на місяць. У 2023 році в час стабільних поставок зброї українські військові могли використовувати до 7 тисяч таких боєприпасів на день. 

Завдяки новому заводу загальний обсяг виробництва снарядів у США збільшується майже удвічі: дві інших фабрики здатні випускати з конвеєра близько 36 тисяч боєприпасів на місяць. Проте у міністерстві оборони ставлять за мету до завершення 2025 року досягнути позначки у 100 тисяч снарядів щомісячно. 

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