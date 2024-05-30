Аргентина доєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
“Нещодавно українська делегація, у складі якої був мій Представник, відвідала Аргентину, де провела зустрічі на найвищому рівні з закликом долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей в межах реалізації Пункту 4 Формули миру Президента України, за який я відповідаю як Омбудсман України”, - нагадав Лубінець.
Він подякував Аргентині за підтримку і за це важливе рішення, та наголосив, що наші країни близькі за цінностями в питанні важливості повернення додому всіх депортованих дітей.
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Міжнародна коаліція за повернення українських дітей розпочала роботу на початку лютого цього року. Коаліція фокусуватиметьсяється на депортованих і примусово переміщених дітей, розробку механізмів їх повернення, участь у відповідних дипломатичних переговорах.
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Наприкінці квітня Японія стала 36-ю країною, яка долучилася до коаліції.