Аргентина доєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

“Нещодавно українська делегація, у складі якої був мій Представник, відвідала Аргентину, де провела зустрічі на найвищому рівні з закликом долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей в межах реалізації Пункту 4 Формули миру Президента України, за який я відповідаю як Омбудсман України”, - нагадав Лубінець.

Він подякував Аргентині за підтримку і за це важливе рішення, та наголосив, що наші країни близькі за цінностями в питанні важливості повернення додому всіх депортованих дітей.