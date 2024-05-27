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Україні вдалося повернути 11-річну дитину з окупованої Донеччини

Хлопчик понад два роки не бачив своїх батьків.

Україні вдалося повернути 11-річну дитину з окупованої Донеччини
Фото: КримРеалії

Українській стороні вдалося повернути 11-річного хлопчика з тимчасового окупованої території Донеччини. Дитина понад два роки перебувала в окупації.

Про це повідомляє  Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"До Мінреінтеграції звернулася жінка-військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса. Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя", – ідеться у повідомленні міністерства.

Матір не могла самотужки переправити дитину на контрольну Україні територію. 

"За повернення Дениса взялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини", – розповіли у міністерстві.

  • За пів року в Росії померли п'ятеро депортованих українських дітей, один із них скоїв самогубство.
  • З початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з окупованих територій України майже 20 тисяч дітей, яких намагаються «перевиховати» та знищити їхню ідентичність.
  • Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
  • Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
  • На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
  • Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".
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