Україні вдалося повернути 11-річну дитину з окупованої Донеччини

Українській стороні вдалося повернути 11-річного хлопчика з тимчасового окупованої території Донеччини. Дитина понад два роки перебувала в окупації.
Про це повідомляє Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"До Мінреінтеграції звернулася жінка-військовослужбовиця, яка понад 2 роки не бачила свого сина Дениса. Хлопець мешкав на тимчасово окупованій території – у літньої родички неподалік Маріуполя", – ідеться у повідомленні міністерства.
Матір не могла самотужки переправити дитину на контрольну Україні територію.
"За повернення Дениса взялися представники Мінреінтеграції у тісній співпраці з громадською спілкою "Українська мережа за права дитини", – розповіли у міністерстві.
- За пів року в Росії померли п'ятеро депортованих українських дітей, один із них скоїв самогубство.
- З початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з окупованих територій України майже 20 тисяч дітей, яких намагаються «перевиховати» та знищити їхню ідентичність.
- Велика кількість країн готова долучитися до питання захисту українських дітей, повернути додому всіх, кого викрала Росія.
- Окупаційні адміністрації на тимчасово захоплених землях отримали вказівку підготувати нові списки дітей, які не мають опікунства.
- На території РФ Україна починає інформаційну кампанію "Знаєш – скажи!", щоб повернути депортованих дітей. Кампанію реалізує телеканал FREEДОМ, для зворотного зв'язку працюватиме телеграм-чат "Я Тут".
- Про депортацію українських дітей на територію РФ, читайте у матеріалі LB.ua "Депортація українських дітей до Росії: хронологія злочину".