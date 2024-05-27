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На Сумщині викрили працівника автошколи на махінаціях із іспитами з водіння

Спеціаліста автошколи затримали "на гарячому" під час отримання грошей. 

На Сумщині викрили працівника автошколи на махінаціях із іспитами з водіння
Викритий працівник автошколи
Фото: ДВБ Нацполіції

У Сумській області викрили працівника автошколи, який пропонував кандидатам на водійське свою "допомогу" у складанні практичного іспиту у територіальному сервісному центрі. 

Як інформують у Департаментаменті внутрішньої безпеки Нацполіції, спеціаліст з підготовки водіїв за гроші обіцяв вплинути на нібито знайомих посадових осіб ТСЦ для отримання позитивної оцінки при здачі екзамену. 

"Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання грошей. Наразі слідчі поліції Сумщини оголосили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України", – повідомили у департаменті.

Зазначається, що за скоєне передбачається покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. 

За результатами роботи ДВБ впродовж останніх чотирьох місяців у зв’язку з незаконними оборудками з водійськими посвідченнями позбавлено акредитації понад 20 автошкіл. 

Правоохоронці нагадують, що про подібні протиправні діі можна повідомити анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

У лютому у Львові викрили жінку, яка за гроші допомагала громадянам отримувати водійські посвідчення. Для зручності жінка навіть облаштувала "робоче місце" в арендованому МАФі неподалік сервісного центру.

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