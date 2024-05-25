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На Сумському напрямку не зафіксовано жодного ворожого угруповання, — речник ДПСУ

Українські прикордонники слідкують за обстановкою на Сумському напрямку.

На Сумському напрямку не зафіксовано жодного ворожого угруповання, — речник ДПСУ
Фото: unn.ua

На Сумському напрямку прикордонники не фіксують жодного угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише Укрінформ.

"Сказати, що у ворога на Сумському напрямку є якесь угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей, не можна. Ми цього не фіксуємо. Але відзначу, що, попри відсутність значних сил та засобів, ворог може спробувати зайти і на цьому напрямку. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких дій противника", — повідомив Демченко.

Також підрозділи прикордонної служби захищають рубежі на Харківському напрямку, зокрема, у Вовчанську.

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