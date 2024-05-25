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На Покровському напрямку ворог утричі збільшив кількість штурмів, – Генштаб

Упродовж доби на фронті відбулося 44 боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог утричі збільшив кількість штурмів, – Генштаб
війна з Росією
Фото: Генштаб

Ворог продовжує наступальні дії, найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. На Краматорському напрямку ворог проводить штурмові дії за підтримки авіації. 

Протягом поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 44, ідеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень тут зросла до восьми. На даний час тривають бої в районі Вовчанська (тут окупанти використали шість КАБів) та Липців (чотири КАБи). 

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано шість бойових зіткнень. Два з них тривають поблизу Петропавлівки та Стельмахівки. 

На Краматорському напрямку окупанти намагаються проводити штурмові дії за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети. Підрозділи Сил оборони дві ворожі атаки успішно відбили. Одна ще триває єв районі Кліщіївки. 

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність ворожих атак збільшилась більш ніж втричі. На даний час зафіксовано 14 боєзіткнень. Шість з них ще тривають поблизу Калинового, Яснобродівки та Сокола. В районі Галицинівки окупанти застосували чотири КАБи. 

На Оріхівському напрямку зафіксовано дві ворожі атаки. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Новоандріївки. Одне боєзіткнення ще триває. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. 

Сили оборони виснажують бойовий потенціал російських окупантів, дають відсіч противнику та посилюють власні оборонні рубежі. 

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