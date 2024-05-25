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У Бучі з'явиться новий мурал від італійського художника Manu Invisible

У міському парку сьогодні організували День італійської культури.

У Бучі з'явиться новий мурал від італійського художника Manu Invisible
мурал від Manu Invisible
Фото: Міськрада Бучі

У місті Буча Київської області організували День італійської культури. В межах заходу до міста приїхав художник Manu Invisible і почав роботу над новим муралом у міському парку. 

Як повідомив міський голова Анатолій Федорук, городяни зможуть наживо спостерігати за створенням нового стінопису, а також познайомитися та поспілкуватися з художником.

Він також подякував меру міста-побратима Бергамо Джорджо Горі за підтримку ініціативи.

Manu Invisible, впізнаваний завдяки своїй глянцевій чорній масці з геометричними формами та чорному одягу, прикрашеному слідами фарби. Його кар'єра варіюється від графіті до традиційних фрескових технік. Художник відомий своїми міськими інтервенціями, які поєднують слова високої символічної цінності з міськими пейзажами.

Manu Invisible та мер міста Анатолій Федорук
Фото: Міськрада Бучі
Manu Invisible та мер міста Анатолій Федорук

Мурал Manu Invisible у Бучі - розміром понад 12 метрів на 6 метрів - знаходиться на будівлі навпроти Бучанської міської ради і має назву "TRY-FLY". На ньому зображено голуба, який випромінює світло, коли злітає, обгорнутого українським прапором. На задньому плані можна побачити райдужні заломлення світла, що нагадують кольори італійського прапора.

"Робота “Try-Fly” зображує голуба, який прагне летіти над світом, несучи з собою надію на мир, – пояснив художник, – він робить це, розправляючи крила, незважаючи на те, що загорнутий у розірваний і понівечений український прапор. Проблиски світла в порожнечі, що виходять з грудей, опромінюють композицію, міріади райдужних ефектів обрамляють таку особливу спробу піднятися, а потім злетіти. Вгорі, праворуч, сяйво, яке відображає знайомі кольори: це італійська солідарність, що осяює цю спробу".

Мурал &quot;Try-Fly&quot;
Фото: Міськрада Бучі
Мурал "Try-Fly"

Вибір Бучі як місця для цього мистецького проекту не випадковий. Після терору під час окупації місто стало символічним місцем, де солідарність може відіграти ключову роль у відновленні та колективному зціленні.

"Буча була місцем жахливих злочинів. Італійська Агенція з питань співробітництва вже профінансувала кілька проєктів на підтримку населення відразу після російської окупації. Ми пишаємося тим, що зробили свій внесок у перетворенні стін цього міста на полотна, які розповідають історії відродження та надію. Завдяки зусиллям міської влади та митців з усього світу, Буча поступово перетворюється на музей під відкритим небом, символ опору варварству", - заявив П'єтро Піпі, керівник Італійської Агенції з питань співробітництва в галузі розвитку в місті Києві.

"Присутність Manu Invisible та його робота уособлюють підтримку місцевій спільноті. Голуб, звільняючись від бинтів, що обвилися навколо його лап, позбувається поранень, отриманих під час окупації, та загортається у прапор свободи. У цьому акті визволення внутрішнє світло надає йому силу та змогу злетіти. Ця сцена представляє для нас спільноту, яка, незважаючи на неосяжні втрати, зуміла звільнитися та повернути собі свободу, як учора, так і сьогодні", - додав він.

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