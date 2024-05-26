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Окупанти поранили чотирьох мешканців Херсонщини, — ОВА

Пошкоджені об'єкти критичної і промислової інфраструктури.

Окупанти поранили чотирьох мешканців Херсонщини, — ОВА
Фото: МВС України

Минулої доби російські війська обстріляли 14 населених пунктів Херсонської області, поранень зазнали четверо людей, пошкоджені об'єкти критичної і промислової інфраструктури.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та Херсон.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної та промислової  інфраструктури. Побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль", — зазначив він.

Чотири людини дістали поранення.

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