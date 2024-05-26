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Наслідки ударів РФ по Харкову: 15 людей загинули, 68 поранені, 10 тіл досі не опізнали

12 людей загинули внаслідок авіаударів по "Епіцентру" у Харкові, 10 з них наразі не опізнали.

Наслідки ударів РФ по Харкову: 15 людей загинули, 68 поранені, 10 тіл досі не опізнали
Фото: Telegram / Zelenskiy

Кількість загиблих через ворожі авіаудари по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 15 людей. Десять тіл наразі неопізнані.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За інформацією облпрокуратури, кількість поранених в "Епіцентрі" зросла до 43 людей. Кількість загиблих зросла до 15. Десять з них наразі неопізнано.

За інформацією керівника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, серед загиблих в "Епіцентрі" у Харкові може бути дитина.

Також до 25 збільшилася кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ по центру Харкова. Серед постраждалих 14-річний хлопець. 

Загалом за вчора внаслідок російських ударів по Харкову вже зафіксовано загибель дванадцяти людей та поранення 68 мирних жителів. 

  • У Харкові 25 травня близько 16.15 окупанти поцілили двома КАБами по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет. Виникла пожежа на площі 10 000 квадратних метрів. Її локалізували о 17.45. Унаслідок ударів є жертви та поранені.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на сьогоднішні удари Росії по Харкову і запропонував партнерам два способи, якими можна завадити таким ударам у майбутньому. Глава МЗС закликав надати більше ППО та дозволити бити по Росії.
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