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Російські дрони атакували Жмеринку на Вінниччині, постраждали троє людей

Пошкоджені три чотириповерхові будинки та сім приватних.

Російські дрони атакували Жмеринку на Вінниччині, постраждали троє людей
обстріли Жмеринки
Фото: ДСНС України

Уночі 26 травня російська армія атакувала "Шахедами" Вінницьку область, зокрема, уламки дронів упали на житлові будинки у Жмеринці. Рятувальники евакуювали 40 цивільних, троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляють очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов і ДСНС України.

"На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали. Проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби", — написав він.

У ДСНС України додають, що  внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Жмеринці, пошкоджень  зазнали 3 чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто.

"Постраждало 3 людей. З квартир евакуйовано 40 мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС", — ідеться у повідомленні.

  • Повітряні Сили ЗСУ уночі знищили 12 ракет і 31 ворожий дрон у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.
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