Російські дрони атакували Жмеринку на Вінниччині, постраждали троє людей

Пошкоджені три чотириповерхові будинки та сім приватних.

Уночі 26 травня російська армія атакувала "Шахедами" Вінницьку область, зокрема, уламки дронів упали на житлові будинки у Жмеринці. Рятувальники евакуювали 40 цивільних, троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляють очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов і ДСНС України.

"На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали. Проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби", — написав він.

У ДСНС України додають, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона у Жмеринці, пошкоджень зазнали 3 чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто.

"Постраждало 3 людей. З квартир евакуйовано 40 мешканців. На місці події працювали психологи ДСНС", — ідеться у повідомленні.