В Україні завтра до +27°, подекуди дощі та грози

У Києві та Київській області 26 травня без опадів. Температура у столиці вночі 12-14°, вдень близько 25°; по регіону вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У неділю, 26 травня, в Україні утримається мінлива хмарність, вночі на крайньому заході, вдень у південно-східній частині, на Миколаївщині та Кіровоградщині місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Укргідрометцентру.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°; вдень 22-27°, на південному сході країни 18-23°.

У Києві та Київській області 26 травня без опадів. Температура у столиці вночі 12-14°, вдень близько 25°; по регіону вночі 9-14°, вдень 22-27°.

В наступні два дні в Україні переважатиме суха погода, лише у південних, більшості центральних, вдень 28 травня і в західних областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, у південних, більшості центральних областей та в Карпатському регіоні 20-25°.

У столичному регіоні 27-28 травня опадів не прогнозується. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 25-27°; по області вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Впродовж 29-30 травня в Україні, за прогнозами синоптиків, короткочасні дощі, грози (в Криму, східних, 29 травня і в північних областях місцями), вночі 29 травня у західних та східних областях без опадів.

Температура вночі 11-17°, в західних областях 8-14°; вдень 20-26°, 30 травня на сході та південному сході країни 24-29°.

У Києві та області 29 травня місцями, 30 травня повсюди короткочасні дощі, грози. Температура у столиці вночі 14-16°, вдень 22-24°. На Київщині вночі 11-16°, вдень 20-25°.