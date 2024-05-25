У Харкові знову пролунали вибухи. Серед поранених є неповнолітній (доповнено)

У Харкові близько 19:10 знову пролунали вибухи. Цю атаку Росія здійснила усього за декілька годин після того, як вдарила по гіпермаркету і центральному парку.

Про обстріл повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. За даними міського голови, удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.

Станом на 20:02 кількість поранених збільшилася до 12. На 19:52 було відомо про 11 поранених.

До цього кількість потерпілих складала вісім. О 19.37 повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Серед постраждалих є 13-річний хлопець, його госпіталізували.

Станом на 19:25 було відомо про трьох поранених.