У Харкові знову пролунали вибухи. Серед поранених є неповнолітній (доповнено)

У Харкові близько 19:10 знову пролунали вибухи. Цю атаку Росія здійснила усього за декілька годин після того, як вдарила по гіпермаркету і центральному парку.
Про обстріл повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов. За даними міського голови, удар припав на щільну цивільну забудову в центрі міста.
Станом на 20:02 кількість поранених збільшилася до 12. На 19:52 було відомо про 11 поранених.
До цього кількість потерпілих складала вісім. О 19.37 повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до шести. Серед постраждалих є 13-річний хлопець, його госпіталізували.
Станом на 19:25 було відомо про трьох поранених.
- За добу 25 травня Росія била по Харкову двічі вночі, близько 16 години, близько 19:10.
- Унаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" загинули щонайменше двоє – це його працівники. Понад 30 людей поранені. Снаряд, що впав у парку біля спортмайданчика, не розірвався.
- Крім облцентру, росіяни декілька разів атакували інші населені пункти. В Куп'янську-Вузловому поранені п'ятеро, а в Осиновому, де ворог пошкодив машину екстреної допомоги, поранені четверо.