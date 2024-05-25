Обстріли Херсонщини: у Комишанах поранено трьох жінок, у Станіславі – чоловіка

Зокрема, у Станіславі окупанти скинули вибухівку з дрона на літнього чоловіка.

Сьогодні, 25 травня, Херсонська область продовжує потерпати від обстрілів російських окупантів. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Внаслідок першого ворожого обстрілу постраждала 54-річна жінка. Медики діагностували в потерпілої мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення потилиці. Жінку доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом стало відомо про ще двох потерпілих. Травми отримала жінка, 37 років, яка на момент удару перебувала в будинку. Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням плеча та контузією.

Також внаслідок обстрілу постраждала 58-річна місцева жителька. В неї - закрита черепно-мозкова травма та контузія. Жінці надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.

Тим часом у Станіславі окупанти скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя. 72-річний чоловік в цей час знаходився на подвір’ї. У потерпілого - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення живота та передпліччя, а також контузія.

Чоловіка шпиталізували. Нині медики надають йому необхідну допомогу.