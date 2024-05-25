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Воїни-зенітники збили російський літак Су-25 ​на Донеччині

Ворожий штурмовик догорає в степах українського Донбасу.

Воїни-зенітники збили російський літак Су-25 ​на Донеччині
Су-25
Фото: ДПСУ

На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Це вже восьмий збитий російський штурмовик, збитий нашими військовими у травні. Про те, що на Покровському напрямку 110-а ОМБр збила  Су-25 повідомлялося також 22 травня. Тоді зазначали, що це щонайменше п'ятий збитий літак за місяць.

Минулого місяця ЗСУ вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії збили ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Згодом речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що це була помста за удари по мирних містах України. У Головному управлінні розвідки додали, що літак збили на відстані близько 300 кілометрів від України. Це зробили тими самими засобами, якими раніше уразили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

За  даними Генштабу, станом на ранок 25 травня російські окупанти втратили вже 365 літаків.

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