На Донецькому напрямку воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський літак Су-25.

Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"Сьогодні воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25. Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - йдеться в повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Це вже восьмий збитий російський штурмовик, збитий нашими військовими у травні. Про те, що на Покровському напрямку 110-а ОМБр збила Су-25 повідомлялося також 22 травня. Тоді зазначали, що це щонайменше п'ятий збитий літак за місяць.

Минулого місяця ЗСУ вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії збили ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Згодом речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що це була помста за удари по мирних містах України. У Головному управлінні розвідки додали, що літак збили на відстані близько 300 кілометрів від України. Це зробили тими самими засобами, якими раніше уразили російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

За даними Генштабу, станом на ранок 25 травня російські окупанти втратили вже 365 літаків.