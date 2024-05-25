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За добу прикордонники оформляють до 200 відмов у виїзді

Спроби нелегального перетину кордону фіксуються кожного дня.

За добу прикордонники оформляють до 200 відмов у виїзді
Українські прикордонники перевіряють документи (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Держприкордонслужба у середньому за добу відмовляє у виїзді близько 200 особам, які не мають підстав для пропуску через кордон.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Суттєвої кількості збільшення відмов у виїзді за кордони чоловікам немає. В середньому ми відмовляємо за добу близько 200 особам, які не підпадають під категорію пропуску, або не мають підстав для пропуску через кордон", – розповів він.

Деченко також зазначив, що кардинально правила перетину кордону для чоловіків віком від 18-60 років не змінилися з набуттям чинності закону про мобілізацію.

"З 18 травня у окремих категорій громадян додатково ми перевіряємо наявність військово-облікового документа з відповідними відмітками. Для інших категорій громадян правила не змінилися. Вимоги щодо наявності військово-облікового документа стосуються заброньованих осіб, тих, хто відповідно до висновків військово-лікарської комісії не придатний для військової служби, це стосується й чоловіків, на утриманні яких є троє та більше дітей до 18 років, або ж хто самостійно виховує дитину, чи ті, у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби, та інші категорії осіб, які підпадають під 23 статтю щодо відстрочки від призову відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", – розповів речник ДПСУ.

За його словами, збільшення спроб нелегального перетину кордону з моменту набрання чинності закону не відбувається, але, на жаль, такі спроби фіксуються щоденно.

"Прикордонники на різних ділянках кордону продовжують затримувати порушників державного кордону, які намагаються у нелегальний спосіб залишити межі України. Більшість таких спроб відбувається на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, але є випадки, коли особи намагаються використовувати підробні документи, слідуючи через пункти пропуску, або ж мають при собі недійсні документи, чи намагаються підкупити представників ДПСУ", – розповів Демченко.

  • 18 травня набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Відтепер інспектори ДПСУ в пунктах пропуску в окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Докладніше про виїзд за кордон після 18 травня і про те, хто з чоловіків має на це право, читайте в матеріалі LB.ua.
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