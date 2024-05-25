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З'явилися супутникові знімки наслідків удару по стратегічній РЛС у Краснодарському краї

Безпілотники атакували станцію радіолокації "Воронеж-ДМ"

З'явилися супутникові знімки наслідків удару по стратегічній РЛС у Краснодарському краї
Фото: скріншот

Журналісти "Радіо Свобода" показали супутниковий знімок наслідків ураження, ймовірно, українським безпілотником радару в Армавірі Краснодарського краю РФ, який є частиною російської системи раннього попередження про пуск балістичних ракет противника.

Як зазначають у ЗМІ, супутниковий знімок був зроблений 23 травня незадовго невдовзі після атаки.

Судячи з фото, безпілотники атакували станцію радіолокації "Воронеж-ДМ", яка забезпечує контроль радіолокації на відстані до шести тисяч кілометрів. 

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