Журналісти "Радіо Свобода" показали супутниковий знімок наслідків ураження, ймовірно, українським безпілотником радару в Армавірі Краснодарського краю РФ, який є частиною російської системи раннього попередження про пуск балістичних ракет противника.
Як зазначають у ЗМІ, супутниковий знімок був зроблений 23 травня незадовго невдовзі після атаки.
Судячи з фото, безпілотники атакували станцію радіолокації "Воронеж-ДМ", яка забезпечує контроль радіолокації на відстані до шести тисяч кілометрів.
- Раніше повідомлялося, що українські безпілотники 23 травня змогли пошкодити загоризонтну радіолокаційну станцію "Воронеж-ДМ". РЛС розміщена у Краснодарському краї Росії та входить до російської системи раннього попередження про ракетний удар.