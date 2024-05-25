Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські ДРГ змінюють тактику, щоб пробратися вглиб України, — Сили оборони

Ворожі ДРГ використовують рельєф місцевості, змінюють кількість груп і маршрути.

Російські ДРГ змінюють тактику, щоб пробратися вглиб України, — Сили оборони
Фото: ukrinform.ua

Сили оборони фіксують на кордоні велику активність російських диверсійно-розвідувальних груп, які змінюють тактику, аби пробратися вглиб країни.

Про це в ефірі телемарафону завявив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "Українська правда".

"Ми відзначаємо активність застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп. Ворожі ДРГ міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і рельєф місцевості, який дозволяє працювати диверсійникам, наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти. Ми не даємо їм проникати вглиб нашої території", — зазначає Мисник.

  • У Сумській області простежується активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Ціль диверсійно-розвідувальних груп полягає у тому, щоб знайти місця розташування українських підрозділів, дізнатися, як побудована оборона, аби завдавати ударів надалі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies