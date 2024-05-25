Російські ДРГ змінюють тактику, щоб пробратися вглиб України, — Сили оборони

Сили оборони фіксують на кордоні велику активність російських диверсійно-розвідувальних груп, які змінюють тактику, аби пробратися вглиб країни.

Про це в ефірі телемарафону завявив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "Українська правда".

"Ми відзначаємо активність застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп. Ворожі ДРГ міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і рельєф місцевості, який дозволяє працювати диверсійникам, наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти. Ми не даємо їм проникати вглиб нашої території", — зазначає Мисник.