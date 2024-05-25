Російські окупанти уночі обстріляли прикордоння Сумщини

Так, по Краснопільській громаді ворог бив із артилерії (5 вибухів).

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади", — ідеться у повідомленні.

Під обстрілами опинилися три громади.

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