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Російські окупанти уночі обстріляли прикордоння Сумщини

Під обстрілами опинилися три громади.

Російські окупанти уночі обстріляли прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Російська армія уночі 24 травня обстріляла три прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади", — ідеться у повідомленні.

Так, по Краснопільській громаді ворог бив із артилерії (5 вибухів).

У Юнаківській громаді здійснено скидання боєприпасу ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По території Білопільської громади завдано удару FPV дроном (1 вибух).

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