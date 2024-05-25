Партизани здійснили диверсію на залізниці в російському Ярославлі

Залізниця в Ярославлі є важливим логістичним вузлом, що використовується росіянами у військових цілях.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці у російському місті Ярославль.

Про це повідомили у партизанському русі "АТЕШ" у Телеграмі.

"Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки у роботі найближчої залізничної станції "Полянки", — ідеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується росіянами у військових цілях.

"Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній як Ярославський радіозавод, рибинський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інші", — підкреслили партизани.