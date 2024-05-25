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Кот-д'Івуар підтвердив участь у Глобальному саміті миру

Африканська країна буде представлена президентом Алассаном Уаттарою.

Кот-д'Івуар підтвердив участь у Глобальному саміті миру
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

До Глобального саміту миру, який у червні прийматиме Швейцарія, долучиться Кот-д'Івуар. Про це за підсумками телефонної розмови зі своїм колегою Алассаном Уаттарою повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що навесні Україна відкрила посольство у Абіджані. Цей крок має "посилити зв'язок між двома країнами".

Зеленський також зазначив, що українські миротворці свого часу зробили значний внесок у відновлення миру в африканській країні. Йдеться про спрямування до Кот-д'Івуару вітчизняної миротворчої місії у 2010 році. Тоді наші військові сприяли утвердженню Уаттари як демократично обраного президента.

Тепер, за словами Зеленського, "справедливий мир потрібен Україні". Тож президент висловив радість щодо участі свого колеги у Саміті миру, а також привітав його із Днем Африки, який відзначається 25 травня.   

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