Bloomberg: Байден замість саміту миру в Швейцарії може обрати збір коштів у Каліфорнії

Імовірно, президент США Джо Байден не відвідає Глобальний саміт миру, який має відбутися 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці. Натомість він має запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, на якому будуть присутні Джордж Клуні, Джулія Робертс та інші зірки.

Про це пише Bloomberg.

Саміт у Швейцарії повинен відбутися після зустрічі Великої семи в Італії. Кілька лідерів G-7 планують приєднатися, але ні Байдена, ні віцепрезидентки США Камали Гарріс там може не бути.

Заплановано, що Байден вилетить із зустрічі G-7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса для збору коштів 15 червня. Разом із Клуні та Робертс до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама та телеведучий Джиммі Кіммел.

У виданні зазначають, що рішення Байдена підкреслює, що він все більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в "хитких штатах" напередодні листопадових виборів. Крім того, минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл перевершив зусилля Байдена зі збору коштів, зібравши 76 мільйонів доларів проти байденових 51 мільйона.

Тим не менш, близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні, включаючи прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Також там буде прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

"Однак відсутність Китаю, ймовірно, розчарує Зеленського. Пекін давно вважається ключовим учасником процесу, зважаючи на його тісні відносини з Москвою, але досі він пропускав більшість зустрічей, що передували саміту", – зазначено у матеріалі.