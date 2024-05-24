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Байден ризикує не потрапити до бюлетенів в Огайо

Штат має специфічні правила щодо висування кандидатів на президентських виборах.

Байден ризикує не потрапити до бюлетенів в Огайо
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Виборці у штаті Огайо можуть не побачити ім'я Джо Байдена у бюлетенях, які отримають на дільницях 6 листопада під час голосування за главу держави.

Як повідомляє BBC, голова виборчого комітету штату Френк ЛаРоуз повідомив Демократичній партії, що вона має висунути свого кандидата до завершення терміну, який передбачає законодавство Огайо. Цим терміном є 90 днів до дати голосування - тобто 7 серпня. Але з'їзд демократів, на якому Байден офіційно отримає номінацію, запланований на 19-22 серпня. 

У попередні роки такі колізії теж виникали - і завжди вирішувалися на користь кандидатів. Проте цього разу республіканець ЛаРоуз може відмовитися зробити виняток на тлі надто високого градусу напруги в президентській кампанії. 

У Дональда Трампа такої проблеми немає: партійний з'їзд республіканців відбудеться на місяць раніше, з 15 до 18 липня. Очікується, що він в будь-якому разі виграє вибори в Огайо, адже штат останніми роками став схильним до консерватизму.

Попри конфлікт інтересів, у виборчому штабі Байдена переконані, що вдасться "обійтися без драми" і запевняють: ім'я демократа буде в бюлетенях в усіх 50 штатах. 

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