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Бельгія підготувала майже 2,5 тисячі українських військових

Також бельгійці навчають пілотів і техніків для винищувачів F-16.

Бельгія підготувала майже 2,5 тисячі українських військових
Навчання українських саперів (архівне фото)
Фото: Генштаб

Бельгія навчила майже 2,5 тис. українських солдатів для допомоги у боротьбі з російським вторгненням.

Про це повідомляє The Brussels Times.

“Підтримка України залишається основною місією, яка передбачає розгортання військ у Румунії та Литві. Допомога також поширюється на навчання, підготовку солдатів, пілотів і техніків до неминучої поставки винищувачів F-16”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що терміни поставки винищувачів F-16 викликають питання через різні затримки в отриманні Бельгією літака F-35. 

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Втім, голова міноборони Бельгії запевнила, що поставки F-16 в Україну можуть відбутися "до кінця року, якщо це можливо". 

Також для швидшої відправки F-16 в Україну замовлено додаткові запчастини. 

Крім того, фінансова підтримка України цього року становить 916 млн євро. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення ця допомога становить 1,2 млрд євро. Ці кошти походять від відсотків із заморожених російських активів у Бельгії.

“Постійна підтримка України триватиме стільки, скільки буде потрібно”, - заявила міністерка оборони, і запевнила, що направлення сухопутних військ в Україну “не стоїть на порядку денному”.

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