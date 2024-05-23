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Нападник на прем'єра Словаччини пояснив, чому стріляв у Фіцо: через переслідування ЗМІ і політику щодо України

Цинтула сказав, що мав намір лише завдати шкоди здоров'ю Фіцо, а не вбивати його.

Нападник на прем'єра Словаччини пояснив, чому стріляв у Фіцо: через переслідування ЗМІ і політику щодо України
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Нападник на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Юрай Цинтула заявив на допиті, що скоїв замах на главу уряду, бо не згоден із його політикою, передає видання Pravda.

Цинтула пояснив, що влада переслідує діячів культури і ЗМІ, не надає військову допомогу Україні і виступає в ролі Юди щодо Євросоюзу, тому він "вирішив діяти".

Нападник сказав, що мав намір лише завдати шкоди здоров'ю Фіцо, а не вбивати його, а також не збирався стріляти в охоронців чи когось із натовпу.

Цинтула почав планувати напад із 13 травня за допомогою вогнепальної зброї, якою володіє з 1992 року. Через ЗМІ він дізнався про виїзне засідання уряду і вирішив реалізувати задум.

  • Прем'єр-міністр Фіцо перебуває в лікарні Рузвельта після того, як туди його доставили гелікоптером після замаху. Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, лікарі зробили йому декілька операцій.
  • Цинтулу на вихідних взяли під варту на вихідних. Його звинувачують у замаху на умисне вбивство. Підозрюваному загрожує від 25 років до довічного ув'язнення.
  • Словацька поліція розслідує можливу причетність до замаху на прем’єра співучасників затриманого.
  • Президент України Володимир Зеленський засудив замах і назвав цей напад жахливим.
  • Згідно з інформацією ЗМІ, Цинтула є активістом ліберальної, прозахідної партії “Прогресивна Слова". Також низка медіа повідомили, що він є причетним до проросійської парамілітарної організації.
  • Днями стало відомо, що стан Роберта Фіцо поступово покращується.
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