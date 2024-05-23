Нападник на прем'єра Словаччини пояснив, чому стріляв у Фіцо: через переслідування ЗМІ і політику щодо України

Цинтула сказав, що мав намір лише завдати шкоди здоров'ю Фіцо, а не вбивати його.

Нападник на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Юрай Цинтула заявив на допиті, що скоїв замах на главу уряду, бо не згоден із його політикою, передає видання Pravda.

Цинтула пояснив, що влада переслідує діячів культури і ЗМІ, не надає військову допомогу Україні і виступає в ролі Юди щодо Євросоюзу, тому він "вирішив діяти".

Нападник сказав, що мав намір лише завдати шкоди здоров'ю Фіцо, а не вбивати його, а також не збирався стріляти в охоронців чи когось із натовпу.

Цинтула почав планувати напад із 13 травня за допомогою вогнепальної зброї, якою володіє з 1992 року. Через ЗМІ він дізнався про виїзне засідання уряду і вирішив реалізувати задум.