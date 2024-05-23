Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
Всі, хто ставлять під сумнів легітимність президента Зеленського, вороги України, – спікер ВРУ
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
В Ірані триває похорон президента Раїсі, який очолив аятола Хаменеї
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
ГоловнаСвіт

Росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва

Чергова провокація від Кремля.

Росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва
річка Нарва
Фото: ERR

У ніч на 23 травня російська сторона зняла понад 20 буїв, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Про це заявив глава бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель, пише ERR.

Пургель зазначає Естонія і Росія щовесни встановлюютьна річці Нарва буї, які позначають фарватер. Встановлення фарватерних буїв потрібне щовесни, оскільки русло річки змінюється і позначення фарватеру переглядається.

До 2022 року цей фарватери встановлювали за обопільною згодою, однак, з 2023 року РФ не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.

Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини із 250 буїв. 

Естонія встановила буї згідно з договором про державний кордон та угодою про розміщення буїв, укладеною між прикордонними службами у 2022 році. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня. 

У ніч проти четверга естонські прикордонники виявили, що російські прикордонники почали знімати ці буї і за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належала до спірних буїв.

Пургель повідомив, що Департамент поліції і прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою і зажадав роз'яснень щодо зняття буїв та їхнього повернення.

А прем'єр-міністр Кая Каллас заявила, що йдеться про прикордонний інцидент. При цьому вона наголосила, що Естонія буде підходити до цього випадку тверезо і врівноважено.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна додав, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, тому що Росія поводиться провокаційно.

  • 21 травня стало відомо, що Росія в односторонньому порядку хоче змінити кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Міноборони Росії підготувало документ, яким Росія оголосить своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки та поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
  • Пізніше із сайту уряду Росії зник розроблений міністерством оборони законопроєкт, який пропонував односторонню зміну Росією її кордонів у Балтійському морі з Фінляндією, Естонією та Литвою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies