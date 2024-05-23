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США готують черговий пакет військової допомоги Україні на майже $275 млн, – ЗМІ

Ймовірно, до пакету військової допомоги увійдуть ракетні системи HIMARS та снаряди 105-мм і 155-мм калібрів.

США готують черговий пакет військової допомоги Україні на майже $275 млн, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати готують черговий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів. Оголосити про військову допомогу планують у п'ятницю.

Про це пише AP з посиланням на власні джерела.

"Очікується, що Сполучені Штати оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів вже у п’ятницю", – пише видання

Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні після того, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

За інформацією джерел серед американських чиновників, у пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

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