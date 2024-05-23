США готують черговий пакет військової допомоги Україні на майже $275 млн, – ЗМІ

Сполучені Штати готують черговий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів. Оголосити про військову допомогу планують у п'ятницю.
Про це пише AP з посиланням на власні джерела.
"Очікується, що Сполучені Штати оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів вже у п’ятницю", – пише видання
Зазначається, що це буде четвертий транш військової допомоги Україні після того, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.
За інформацією джерел серед американських чиновників, у пакет увійдуть високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
- 28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди.
- 10 травня президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.