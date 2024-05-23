Шмигаль зустрівся з директором Європейського департаменту МВФ

"Переконався, що МВФ залишатиметься надійним партнером України й надалі", - заявив глава уряду за підсумками зустрічі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфредом Камером та місією Фонду.

За словами Шмигаля, візит відбувся напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 млрд доларів.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від МВФ 8 млрд доларів. Фонд входить до трійки найбільших наших донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні в розмірі понад 120 млрд доларів", - розповів глава уряду.

На зустрічі сторони скоординували спільні дії у ключових напрямках співпраці. Йшлося також про конфіскацію заморожених російських активів, плани щодо відновлення української енергетики та розбудову децентралізованої системи і продовження реформ.

"Переконався, що МВФ залишатиметься надійним партнером України й надалі. Надзвичайно вдячні за довіру та підтримку в ці складні часи", - додав Шмигаль.