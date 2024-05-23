"Укрспирт" опинився на межі банкрутства і має багатомільйонну прострочену заборгованість, - Держаудитслужба

Найбільший виробник спирту - державне підприємство "Укрспирт" із квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами.

Про це йдеться у висновках Держаудитслужби за результатами перевірки.

У 2020 році розпочалася демонополізація і реформування спиртової галузі. За прогнозами, до держбюджету мало надійти близько 5 мільярдів гривень.

"Приватизація місць провадження діяльності та зберігання спирту мала бути завершена ще у 2021 році (відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020–2023 роки). Натомість станом на квітня 2024 року залишаються неприватизованими вісім підприємств, що входять до ДП "Укрспирт", унаслідок чого ДП не отримало 95,7 млн грн запланованих надходжень від приватизації (балансова вартість майна, яку мав би окремо сплатити переможець аукціону)", - зазначили в Держаудитслужбі.

Крім того, зазначається, що підприємство зазнало понад 70 млн грн додаткових витрат на утримання непрацюючих підприємств і втрати активів на 5,2 млн гривень.

"Це стало причиною непогашення ДП «Укрспирт» до кінця 2023 року простроченої заборгованості перед державним бюджетом та іншими кредиторами. Також унаслідок неефективних управлінських рішень колишнього керівництва ДП щодо несвоєчасного виконання рішення Антимонопольного комітету підприємство зазнало непродуктивних витрат на сплату нарахованої пені на суму 33 млн гривень", - йдеться у висновках.

Загальна сума виявлених недоліків та порушень під час використання майна і коштів підприємств становить понад 330 млн гривень.

Окремо аудитори звертають увагу, що невиконання своїх зобов’язань перед бюджетом та контрагентами призведе до додаткових витрат через сплату штрафних санкцій у розмірі 29,3 млн грн та у разі винесення судами рішень на користь позивачів за іншими справами, – на суму 8,4 млн гривень.

Як відбувається приватизація підприємств Укрспирту

11 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує держмонополію на виробництво спирту. 1 липня 2020 року набув чинності закон про лібералізацію виробництва та обігу спирту – Укрспирт втратив статус монопольного виробника спирту.

У вересні 2020 року Фонд держмайна почав продавати спиртзаводи. Перший приватизували у середині жовтня 2020 року - акціонери Nemiroff купили Немирівський спиртзавод за 55 млн грн.

Станом на кінець листопада 2021 року ФДМ продав 30 об'єктів спиртової галузі на загальну суму 1,7 млрд гривень, з яких 1,05 гривень інвестори уже сплатили в бюджет.

На початку грудня 2023 року повідомлялося, що ФДМ уже оголосив 61 аукціон з приватизації держмайна, загальна стартова вартість активів становить понад 400 млн гривень. Загалом у грудні команда Фонду планує провести понад 90 онлайн-аукціонів з приватизації.

Докладніше про те, чому потрібно приватизувати всі активи, які не мають стратегічного значення, читайте в матеріалі LB.ua.